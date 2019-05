Polizeireform: Innensenator reagiert gelassen auf Kritik

Berlins Innensenator will eine Polizeireform umsetzen. Nun bekommt er Konkurrenz aus der eigenen Partei.

Berlin (dpa/bb) - Berlins Innensenator Andreas Geisel hat gelassen auf Kritik seines SPD-Parteifreundes Tom Schreiber an der geplanten Polizeireform reagiert. «Das Ziel, mehr Polizei auf die Straße zu bringen, teilen wir alle», sagte Geisel am Dienstag. Er teile auch Schreibers These, mehr Beamte in den Vierteln außerhalb des S-Bahn-Rings einzusetzen. «Aber deswegen zu sagen, wir machen keine Brennpunkt-Direktion in der Mitte, das ist eine gewagte These.»

Nach den Plänen von Geisel und Polizeipräsidentin Barbara Slowik soll in Zukunft eine neue Organisationseinheit der Polizei, eine sogenannte Brennpunkt-Direktion, die bekannten Kriminalitätsorte am Alexanderplatz, in Friedrichshain-Kreuzberg und in Neukölln in den Fokus nehmen. Schreiber lehnt das in einem Papier, das der «Berliner Zeitung» vorlag, ab. Er befürchtet demnach, dass die Polizei den Blick für die ganze Stadt verlieren könnte, und fordert, sie wieder stärker regional auf die jeweiligen Herausforderungen in den Kiezen auszurichten.