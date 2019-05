Bei einem Brand in einem Imbiss in Neukölln sind sechs Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Das Feuer brach am frühen Dienstagmorgen (21. Mai 2019) gegen kurz nach 3.00 Uhr im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohn-und Geschäftsgebäudes in der Hermannstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach gerieten wohl zunächst Einrichtungsgegenstände in Brand. Die Flammen griffen dann auf den gesamten Verkaufsraum über. Der Imbiss brannte komplett aus.