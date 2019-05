Demo für Europa: Tausende gehen in Berlin auf die Straße

Entspannt und friedlich ein Zeichen für Europa setzen: In Berlin demonstrieren Tausende Menschen gegen Nationalismus. Anlass ist die bevorstehende Europawahl.

Berlin (dpa/bb) - Viele Tausend Menschen haben am Sonntag in Berlin gegen Nationalismus und Ausgrenzung demonstriert. Der Protestzug startete am Alexanderplatz und erreichte am Nachmittag den Großen Stern im Tiergarten. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich rund 20 000 Menschen an der Demo unter dem Motto «Ein Europa für alle». Angemeldet waren 50 000 Teilnehmer. Anlass ist die Europawahl in einer Woche. Aufgerufen hatten zahlreiche Initiativen und Gruppen.