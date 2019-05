Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Spandaus Wasserball-Frauen stehen im Meisterschaftsfinale

Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 sind in ihrer ersten Wettkampfsaison ins Finale um die deutsche Meisterschaft eingezogen und treffen dort auf Bayer Uerdingen. Die Berlinerinnen gewannen am Samstag nach dem 16:8-Auftakt bei Waspo 98 Hannover auch das zweite Spiel in eigener Halle überlegen mit 28:8. Uerdingen setzte sich ebenso souverän mit 15:11 und 16:8 gegen Titelverteidiger Nikar Heidelberg durch. Am 4. Mai waren die Berlinerinnen mit einem 13:4-Endspielerfolg bereits deutscher Pokalsieger geworden und gehen nun als Favorit in das Endspiel.

Das erste Duell findet am 26. Mai in Berlin statt, die zweite Partie am 1. Juni in Uerdingen. Käme es zu einer dritten Begegnung, hätte Uerdingen als Hauptrunden-Erster erneut Heimrecht.