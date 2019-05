Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berliner CDU wählt Wegner zum neuen Parteichef

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner ist neuer Vorsitzender der CDU in Berlin. Der 46-Jährige wurde am Samstag auf einem Parteitag mit 230 Ja-Stimmen bei 64 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 76,9 Prozent. Wegner hatte Mitte März überraschend seine Kandidatur angekündigt und damit einen Machtkampf mit Amtsinhaberin Monika Grütters ausgelöst. Die Kulturstaatsministerin in der Bundesregierung hatte wenig später erklärt, dass sie auf eine Kampfkandidatur verzichte, um der Partei eine Zerreißprobe kurz vor der Europawahl am 26. Mai zu ersparen.

© dpa

Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Wegner soll auf dem Parteitag zum neuen Parteichef gewählt werden. Er hatte seine Kandidatur im März angekündigt. Die CDU ist die größte Oppositionspartei im rot-rot-grün regierten Berlin, hat aber nach aktuellen Umfragen mit 17 bis 19 Prozent keinerlei Machtoption.