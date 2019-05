Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Zwei Arbeiter wohl auf Berliner Baustelle verschüttet

Auf einer Berliner Baustelle sollen zwei Arbeiter verschüttet worden sein. Der Unfall habe sich am Freitag in der Jörsstraße im Ortsteil Konradshöhe ereignet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Vor Ort liefen zunächst Rettungsmaßnahmen. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.