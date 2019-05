Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Zwei Arbeiter auf Berliner Baustelle verschüttet: Gerettet

Bei Abrissarbeiten sind am Freitagmorgen zwei Bauarbeiter verschüttet worden. Spezialkräfte der Feuerwehr konnten inzwischen beide Männer retten, twitterte die Feuerwehr. Die Verletzten wurden in Kliniken gebracht. Zu dem Unfall kam es in der Jörsstraße in Konradshöhe, einem Ortsteil im Bezirk Reinickendorf.