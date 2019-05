Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Schon jetzt mehr Briefwahlanträge als vor fünf Jahren

Die Berliner haben diesmal mehr Interesse, ihre Stimme für die Europawahl per Brief abzugeben. Rund zwei Wochen vor der Abstimmung am 26. Mai haben schon deutlich mehr Menschen Briefwahl-Unterlagen angefordert als vor fünf Jahren auf diese Weise gewählt haben.

Nach Angaben der Landeswahlleitung beantragten bis 10. Mai genau 377 628 Hauptstädter Wahlscheine für die Briefwahl. Das sind 15,0 Prozent der Wahlberechtigten. Zum selben Zeitpunkt 2014 hatten 253 857 Berliner oder 10,1 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. Bis kurz vor der Wahl hatten dann 14,8 Prozent aller Wahlberechtigten diese Wahlscheine bestellt, am Ende stimmten knapp 336 000 Berliner per Briefwahl ab.

Die Entwicklung deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an und könnte nach Einschätzung der Landeswahlleitung auf eine insgesamt höhere Wahlbeteiligung hindeuten. Bei der Europawahl 2014 lag sie bei 46,7 Prozent. Generell stieg zuletzt bei Wahlen der Anteil der Briefwähler.

Briefwahlanträge zur Europawahl können bis 24. Mai um 18.00 Uhr gestellt werden, auch online. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen bis zur Schließung der Wahllokale am 26. Mai um 18.00 Uhr beim zuständigen Bezirkswahlamt eingegangen sein.