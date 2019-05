Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Äpfel und Salat zum Muttertag für Eisbärin Tonja

Überraschung zum Muttertag für Eisbärin Tonja im Berliner Tierpark: Im Gehege fand sie am Sonntag mehrere Birkenzweige, an denen die Tierpfleger gesunde Leckereien befestigt hatten. Aber nicht nur die neunjährige Tonja war an dem Präsent interessiert, auch ihr Töchterchen Hertha. Die Mini-Eisbärin durfte ebenfalls naschen.

Hertha entdeckte zunächst Fische, die auf einem Holzblock drapiert waren. Mit ihren Tatzen griff sie beherzt zu. Später tollte sie dann mit einem roten Apfel im Wasserbecken herum. Der kleine Star im Tierpark den Apfel an und schubste ihn durch das Wasser. Tonja ließ sich in der Zwischenzeit einen großen Eisbergsalat schmecken. An den Zweigen waren auch Karotten befestigt.