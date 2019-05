Gedenken an Luftbrücke: «Berlin ist meine zweite Heimat»

Ununterbrochen flogen die Maschinen West-Berlin an. Landen, entladen, betanken, erneut starten, und das im Minutentakt. Der monströse Aufwand zur Rettung des blockierten West-Berlins, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist heute kaum noch vorstellbar.

Berlin (dpa/bb) - Mit einer feierlichen Zeremonie hat Berlin an die Luftbrücke und das Ende der sowjetischen Blockade vor 70 Jahren erinnert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Sonntag bei einer Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof: «Die Luftbrücke zeigte den Menschen, dass sie nicht allein gelassen wurden.» Justizministerin Katarina Barley (SPD) betonte: «Mit dieser Luftbrücke ist Unmögliches möglich geworden.»

Barley sprach von einem «Wunder», das nur durch die Solidarität der neuen Verbündeten möglich geworden sei. Sie erinnerte an die verunglückten Piloten. «Es wurden Opfer gebracht, um Freiheit und Demokratie in ein Land zu bringen, von dem man selbst noch wenige Jahre zuvor angegriffen wurde.»

Am Nachmittag wurden mehrere zehntausend Besucher zu einem «Fest der Luftbrücke» auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erwartet. Geplant waren Gespräche mit Zeitzeugen, Ausstellungen von historischen Fahrzeugen, Fotos und Gegenständen des Alltags, eine Videoinstallation aus Archivmaterial und ein umfangreiches Musikprogramm, das ebenfalls an die damalige Zeit erinnert.

Zu Ehren des Luftbrückenpilots Halvorsen hatte der Baseballverein Berlin Braves sein Sportgelände auf dem Tempelhofer Feld in «Gail S. Halvorsen Park - Home of the Berlin Braves» umbenannt. «Er hat damals viel für die Kinder getan. Deshalb haben wir ihn heute geehrt», sagte ein Vereinssprecher am Samstag. Der Veteran besuchte in Militäruniform und mit seinen beiden Töchtern den Sportverein. Er war am Freitag nach Berlin gekommen.