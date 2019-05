Weg von den Straßen: Tauben sollen neue Unterkünfte bekommen

Bereits bei ihrem Amtsantritt 2017 sprach die Berliner Tierschutzbeauftragte Diana Plange von einem zentralen Taubenkonzept. Nun nimmt das Thema für Berlin langsam Gestalt an.

Berlin (dpa/bb) - Sie verdrecken Brücken und Bahnhöfe, besetzen Bänke und Plätze: Stadttauben. Die Tierschutzbeauftragte des Senats, Diana Plange, will das Problem nun berlinweit in den Griff kriegen - und zwar mit einem zentralen Taubenmanagement. «Wir haben eine Ausschreibung für die Planung eines Managements gestartet und sichten nun die Unterlagen der Bewerber», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Plange soll es künftig in allen Bezirken betreute Taubenschläge geben. So sollen die Hinterlassenschaften der Tiere an stark frequentierten Orten reduziert und die Vermehrung der Tauben tierschutzgerecht eingedämmt werden. Mit anderen Städten stehe sie in Kontakt, um Erfahrungen zu sammeln. «Wir wollen für Berlin die bestmögliche Lösung», so die Fachtierärztin. Die Zahl der Tauben in Berlin schätzt sie auf rund 8500.