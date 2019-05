Innensenator: Keine Zusammenarbeit mit Muslimbruderschaft

Berlins Innensenator Andreas Geisel hat bestritten, dass der Senat bei der Deradikalisierung gewaltbereiter Muslime mit moderaten Islamisten kooperieren will. «Das ist Quatsch», sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. «Es gibt keine Zusammenarbeit des Berliner Senates mit der Muslimbruderschaft.»

Die Organisation wird dem sogenannten legalistischen Spektrum zugerechnet, das einen Gottesstaat anstrebt, aber Gewalt ablehnt. Jüngst hatten Medien aus Äußerungen der Innenverwaltung geschlossen, dass diese bei der Deradikalisierung in Berlin helfen solle.

Geisel verwies darauf, das die Zahl der Salafisten in Deutschland, also besonders radikaler und teils gewaltbereiter Islamisten, seit mehr als 20 Jahren steige. In Berlin sind es laut Verfassungsschutz aktuell 1020, darunter 460 gewaltbereite.