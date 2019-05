Rot-Rot-Grün verhakelt sich bei Verwaltungsreform

Um das Berliner Behördenwirrwarr zu beenden und den Bürgern mehr Service zu bieten, plant Rot-Rot-Grün einen großen Wurf bei der Verwaltungsreform. An einem Punkt gibt es aber ein Problem.

Berlin (dpa/bb) - Nach Streitereien um ein neues Polizeigesetz oder den neuen Stadtentwicklungsplan hat sich der rot-rot-grüne Berliner Senat nun bei einem weiteren wichtigen Thema verhakelt: Die am kommenden Dienstag (14. Mai) geplante Unterzeichnung eines «Zukunftspaktes Verwaltung» von Senat und Bezirken steht in Frage, weil die Grünen Bedenken zu einem Teil des Vorhabens angemeldet haben. Sie halten den Plan, die Bezirksämter nach einer einheitlichen Abteilungsstruktur zu organisieren, nicht für sinnvoll.

«Uns ist nicht wirklich klar, warum uns das voranbringt», sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) der «Berliner Morgenpost» (Mittwoch), nachdem er im Senat die Haltung der Grünen deutlich gemacht hatte. «Warum das Wohl und Wehe des Landes (...) davon abhängt, ob in Reinickendorf das Umweltamt zusammen mit dem Bauamt von einem Stadtrat geführt wird und in Reinickendorf die Kultur bei der Wirtschaft ist, das leuchtet mir nicht ein.» Grünen-Fraktionsvize Stephan Ziller twitterte: «Gleiche + starre Abteilungen in den Bezirken lösen leider unsere Probleme nicht.»