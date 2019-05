Berliner Freiwilligenbörse informiert über Wege ins Ehrenamt

Die Landesfreiwilligenagentur Berlin will den Start ins Ehrenamt erleichtern. Deswegen lädt sie am Samstag zur Berliner Freiwilligenbörse ins Rote Rathaus ein.

Unter dem Motto «Demokratisch.Engagiert!» werden mehr als 100 Vereine, Initiativen und Netzwerke Interessierte zur Freiwilligenarbeit beraten, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Von der Verschönerung des Kiezes, Vorlesen für Kinder oder Senioren bis zur Begleitung von Flüchtlingen sei vieles möglich. «Tausende von Berliner Freiwilligen arbeiten gegen soziale Spaltungen an. Sie lindern Notlagen, ermöglichen Teilhabe und geben vielen Menschen am Rande der Gesellschaft eine Stimme», sagte Projektleiterin Carola Schaaf-Derichs in einer Pressemitteilung.