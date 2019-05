Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Christoph Eschenbach startet in Berlin

Die Ära von Christoph Eschenbach an der Spitze des Berliner Konzerthausorchesters startet mit einer kräftigen Fanfare: Zur Saisoneröffnung am 30. August wird der neue Chefdirigent mit dem Orchester und drei Chören die «Sinfonie der Tausend», Gustav Mahlers (1860-1911) 8. Sinfonie, aufführen. Zwei Tage danach können am 1. September Musikliebhaber zum «Willkommenstag» Eschenbach bei einer öffentlichen Probe sowie einem Sinfoniekonzert näher kennenlernen, wie das Konzerthaus am Dienstag mitteilte.

Schwerpunkte von Eschenbachs erster Spielzeit ist die Musik von Johannes Brahms (1833-1897) sowie Werke des 21. Jahrhunderts von Sofia Gubaidulina, Thomas Adès und Christian Mason. Geplant ist auch eine Hommage an den Geiger Gidon Kremer. Ausgiebig feiert das Konzerthaus auch Eschenbachs 80. Geburtstag am 20. Februar 2020. Dafür kommen das Orchestre de Paris sowie auch andere Musiker nach Berlin, denen der Dirigent und Pianist seit langem verbunden ist: Die Pianisten Lang Lang und Tzimon Barto, die Geigerin Midori und der Cellist Kian Soltani.

Mit Eschenbachs Berufung war Konzerthaus-Intendant Sebastian Nordmann ein Coup gelungen. Der 1940 in Breslau geborene Musiker gehört zu den gefeierten Dirigenten weltweit. Er war Chef beim Tonhalle-Orchester Zürich, dem Houston Symphony-Orchestra, dem NDR Sinfonieorchester, dem Orchestre de Paris, des Philadelphia Orchestra und zuletzt beim National Symphony Orchestra im Kennedy-Center in Washington. Von 1999 bis 2002 leitete er das Schleswig-Holstein Musikfestival.

Als Nachfolger von Ivan Fischer wird Eschenbach die Position für zunächst drei Jahre innehaben. Mit ihm will das Konzerthaus 2021 seinen 200. Geburtstag feiern. Vorläufer des Konzerthausorchesters ist das Berliner Sinfonie-Orchester, das 1952 im Osten der Stadt gegründet wurde und 2006 seinen Namen änderte.