Akademie würdigt Schriftsteller Volker Braun zum Geburtstag

Volker Braun zählt zu den wichtigsten deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Mit «Übergangsgesellschaft» hat er schon weit vor 1989 einen Bühnennachruf auf die DDR geschrieben.

Dresden (dpa) - Die Sächsische Akademie der Künste feiert mit Volker Braun eines ihrer langjährigen Mitglieder. Der Schriftsteller, der mit «Übergangsgesellschaft» schon vor 1989 einen Bühnennachruf auf die DDR schrieb, wird am Dienstag 80 Jahre alt. Akademiepräsident Holk Freytag würdigte ihn am Montag in seiner Geburtsstadt Dresden als «Zeitzeugen und Chronisten».