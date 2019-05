Protest gegen Mathe-Abi

Nach Schülerbeschwerden in mehreren Bundesländern über angeblich zu schwere Mathe-Abiprüfungen sind aus Sicht der Berliner Senatsverwaltung für Bildung derzeit keine Konsequenzen nötig. «Gegenwärtig gibt es für Berlin keine Anhaltspunkte dafür, dass unmittelbare Konsequenzen notwendig sind», teilte der Referatsleiter für Information, Thorsten Metter, am Montag auf dpa-Anfrage mit. Zugleich betonte er: «Selbstverständlich werden die Prüfungen und die aktuelle Diskussion von allen Verantwortlichen aber noch gründlich ausgewertet.»

Mit Online-Petitionen hatten sich Schüler - darunter auch in Berlin - am Wochenende darüber beschwert, dass die Mathe-Abiprüfungen am Freitag zu schwer gewesen seien.