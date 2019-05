Bündnis fordert «Klimanotstand» für Berlin

Berlin soll nach dem Willen eines Bündnisses ähnlich wie andere Städte symbolisch den Klimanotstand ausrufen.

Die Hauptstadt müsse sofort handeln, um den Treibhausgas-Ausstoß zu verringern, sagte Initiator Marko Dörre am Montag bei der Vorstellung der Forderungen. «Sofortiges Handeln ist gefragt.» Bislang versage die Stadt bei Klimaschutzzielen, betonte der 45 Jahre alte Anwalt.

In der vergangenen Woche rief bereits der Gemeinderat der baden-württembergischen Stadt Konstanz den «Klimanotstand» aus. Auch Basel in der Schweiz und andere internationale Städte hatten ähnliche Resolutionen davor verabschiedet. In mehreren Regionen Deutschlands gibt es Forderungen nach einem solchen Schritt.