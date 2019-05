Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Zwei Menschen bei Rauchentwicklung auf Ausflugsboot verletzt

Starke Rauchentwicklung auf einem Ausflugsschiff hat in Berlin-Charlottenburg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Zwei Menschen erlitten bei dem Vorfall am späten Sonntagabend Rauchgasvergiftungen, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Der Qualm wurde den Angaben zufolge durch einen technischen Defekt im Maschinenraum des Schiffs ausgelöst. Wie viele Menschen sich insgesamt an Bord befanden, war zunächst unklar. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort.