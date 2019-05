Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Gedenkinstallation zum «Entjudungsinstitut» wird präsentiert

In Eisenach wird künftig an ein unschönes Kapitel der Kirchen-Geschichte erinnert. Vor 80 Jahren, in der NS-Zeit, hatten mehrere evangelische Landeskirchen das «Entjudungsinstitut» gegründet. Heute soll bei einem Festakt unter anderem mit EKM-Landesbischöfin Ilse Junkermann eine Gedenkinstallation enthüllt werden. Die Installation befindet sich nahe des früheren Sitzes des «Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben». Die Einrichtung sollte Kirche und christlichen Glauben an die Vorstellungen der Nazis anpassen. Mitarbeiter strichen etwa jüdische Bezüge aus der Bibel.

© dpa

Die EKM und andere Trägerkirchen wollen die Gedenkinstallation als Schuldbekenntnis und zur Erinnerung an ihre Verantwortung verstanden wissen.