«Systemsprenger» räumt beim Filmkunstfest in Scvhwerin ab

Beim 29. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern sind die Preise verliehen worden. Nora Fingscheidts Jugendhilfe-Drama «Systemsprenger» holte gleich drei. Der Film hatte bereits bei der Berlinale einen Silbernen Bären erhalten.

Damit setzte «Systemsprenger» seinen Erfolgszug bei deutschen Filmfestivals fort. Auf der diesjährigen Berlinale hatte der Film bereits einen Silbernen Bären erhalten. Er handelt von einem gewalttätigen Mädchen, das von einer Unterbringung in die nächste geschoben wird und das Jugendhilfe-System an seine Grenzen bringt. Die Filmkunstfest-Jury lobte eine «wirklich bemerkenswerte Regieleistung». In der Begründung heißt es: «Keine der Figuren lässt einen kalt, man kann sich der Bewertung, der Not nicht entziehen.»