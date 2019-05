Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Spandau 04 verliert Pokalfinale im Fünfmeterschießen

Die Wasserball-Männer von Spandau 04 haben den 31. DSV-Pokalgewinn ihrer Vereinsgeschichte seit ihrem Premierenerfolg 1979 verpasst. Im Endspiel des Final 4 im Düsseldorfer Rheinbad unterlagen die Hauptstädter am Samstag im Prestigeduell dem Titelträger der beiden vergangenen Jahre Waspo 98 Hannover nach Fünfmeterschießen mit 9:10 (2:2,3:3,1:0,0:1 - 3:4). In den Halbfinals am Freitag hatte Spandau den ASC Duisburg mit 11:5, Hannover den Lokalrivalen White Sharks mit 16:3 geschlagen.

Das Finale bot das erwartet körperbetonte und emotionale Duell, in dem sich beide Teams zunächst in der ersten Hälfte des Startviertels neutralisierten. Dann ging Hannover in Führung, aber Spandau schlug zurück. Bis zur Pause legten die Niedersachsen stets vor, konnten sich aber auch trotz eines Zwei-Tore-Vorsprungs (4:2) nicht entscheidend absetzen. Das 5:5 zur Halbzeit ließ alles offen.

Auch nach der Pause blieb die Partie ausgeglichen, wobei Spandau zunächst deutlich mehr Wasserverweise kompensieren musste als Hannover. 49 Sekunden vor Ende des dritten Viertels erzielte Mateo Cuk die erste Berliner Führung zum 6:5, die Spandau im Schlussabschnitt fast schon im Ziel hatte, als Darko Brguljan 39 Sekunden vor Abpfiff den 6:6 Ausgleich erzielte.

Im folgenden Fünfmeterschießen versenkte in Tobias Preuß ausgerechnet ein Ex-Berliner den entscheidenden Wurf im Kasten von Lazlo Baksa. «Das war ein Spiel mit Herz und Seele, Einsatz und Leidenschaft, eine klare Steigerung gegenüber unseren letzten Auftritten. Wir können aufrecht aus dem Becken gehen. Jetzt werden wir uns mit ganzer Kraft und voller Motivation in die Meristerschaftsplayoffs ab dem 8. Mai stürzen», kommentierte Manager Peter Röhle.

Knapp drei Stunden zuvor hatten die Spandauer Frauen den DSV-Pokal bei den Damen durch einen 13:4-Erfolg gegen Waspo 98 Hannover gewonnen.