39 Sekunden fehlen: Final-K.o. für Spandau, Frauen siegen

Nur 39 Sekunden trennen den Rekordpokalsieger Spandau 04 vom 31. Triumph. Am Ende siegt der Titelträger der beiden vergangenen Jahre Waspo Hannover im Fünfmeter-Krimi. Ein Akteur durfte trotz viel Ärger jubeln, aber in einer anderen Funktion.

Am Ende hieß es am Samstag in Düsseldorf 9:10 (2:2, 3:3, 1:0, 0:1 - 3:4) nach dem Glücksspiel Fünfmeter-Werfen. «Das war ein Spiel mit Herz und Seele, Einsatz und Leidenschaft, eine klare Steigerung gegenüber unseren letzten Auftritten. Wir können aufrecht aus dem Becken gehen», sagte Wasserfreunde-Manager Peter Röhle.