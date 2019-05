Standesämter sind überlastet

Wer in Berlin den Bund fürs Leben schließen will, muss einem Zeitungsbericht zufolge lange warten. Dafür gibt es zwei Gründe.

Mehr als 1300 Ehe-Anträge seien in der Hauptstadt derzeit offen, berichtete der «Berliner Kurier» (Samstag, 4. Mai 2019) unter Berufung auf eine Antwort des Senats. Demnach fehlten in der Stadt 36 Standesbeamte. Außerdem funktioniere die Online-Terminvergabe derzeit nicht. «Der Senat steht dem Glück vieler Menschen im Weg, wenn er die Eheschließung zu einem Glücksspiel macht», sagte die Abgeordnete Maren Jasper-Winter der Zeitung. Die FDP-Politikerin hatte die Anfrage an den Senat gestellt.