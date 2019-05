Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Berliner AfD will auf Parteitag mit Rot-Rot-Grün abrechnen

Die Berliner AfD will auf einem zweitägigen Parteitag am Wochenende mit der Politik des rot-rot-grünen Senats abrechnen. Den Delegierten liegt dazu ein Leitantrag der Parteispitze vor, der am Samstag beraten werden soll. Darin wirft die AfD dem Senat zur Halbzeit der Legislaturperiode einen «Kulturkampf gegen die eigenen Bürger» vor, etwa in der Verkehrs-, Wohnungs- oder Zuwanderungspolitik. «Statt Aufbruchstimmung zu erzeugen, hat sich Rot-Rot-Grün wie Mehltau über die Stadt gelegt», heißt es in dem 22 Seiten umfassenden Papier. In der Berliner Politik herrschten «Chaos, Planlosigkeit und ideologiegetriebenes Wunschdenken».

© dpa

Die AfD ist seit 2016 als fünftstärkste von sechs Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten.