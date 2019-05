Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Marianne Buggenhagen nun Botschafterin für Seniorensport

Die neunfache Paralympics-Siegerin MarianneBuggenhagenwird Botschafterin des Bundesseniorensportfestes 2020 inZinnowitz. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) in einer Pressemitteilung mit.Buggenhagenhatte mit Diskus-Silber bei den Behinderten-Spielen in Rio de Janeiro 2016 ihre einzigartige Karriere beendete. Die im Juni 66 Jahre alt werdende Rollstuhlathletin aus Bernau bei Berlin bekundete: «Sport tut in jedem Alter gut.»

Buggenhagenwar nach der politischen Wende und den damit möglichen Starts für in der DDR geborene und aufgewachsene Behindertensportler eine der weltweit prägenden Persönlichkeiten des paralympischen Sports. Sie hält noch heute drei Weltrekorde in ihrer Startklasse (Kugel, Diskus, Fünfkampf).