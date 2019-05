Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Demonstration mit Flaschen- und Böllerwürfen geendet

Die «Revolutionäre 1. Mai-Demonstration» in Berlin ist mit mehreren Flaschen- und Böllerwürfen zu Ende gegangen. Kurz nachdem die Polizei den nicht angemeldeten Protest mit rund 5000 Teilnehmern am Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain für beendet erklärt hatte, warfen Vermummte Flaschen und zündeten Böller. Polizisten versuchten, einzelne Störer aus der Menge zu ziehen.

© dpa

Es habe Festnahmen gegeben, wieviele, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sprach von vereinzelten Steine- und Flaschenwürfen auf Polizisten. «Wir sind darauf eingerichtet, weiter im Einsatz zu bleiben.»

Die Demonstration führte auch durch die Rigaer Straße, die als Symbol der Hausbesetzerszene galt. Dort hatten Sympathisanten minutenlang Böller und Rauchfackeln gezündet, die Polizei hielt sich zurück. Der Protestzug war unter dem Motto «Gegen die Stadt der Reichen» am Wismarplatz gestartet und ging in der Warschauer Straße zu Ende. Etwa 2000 Polizisten hatten die Demonstration gesichert.