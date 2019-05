1.Mai in Berlin: viel Polizei, wenig Störungen

Seit Jahren ist der 1. Mai in der Hauptstadt ein Tag mit vielen Demonstrationen und vielen Polizeikräften. Auch diesmal ging es wieder um die Frage, ob es zu Gewalt kommt.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte im RBB-Fernsehen, die Gesamtbilanz sei gut, die abendliche Demonstration sei weitgehend friedlich gewesen. «Unsere Strategie ist voll aufgegangen.» Innensenator Andreas Geisel (SPD) dankte am Abend per Twitter den Polizeikräften für ihre «hervorragende Arbeit».

Der Protest unter dem Motto «Gegen die Stadt der Reichen», bei dem Vermummte an der Spitze liefen, galt im Vorfeld als schwer einschätzbar. Die nicht angemeldete Demo führte nicht wie in den Vorjahren durch Kreuzberg, sondern durch den Stadtteil Friedrichshain mit der Rigaer Straße, die lange als Symbol der Hausbesetzerszene galt.

An dem Mai-Feiertag waren 5500 Polizisten in Berlin im Einsatz, darunter Kräfte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Allein für die «Revolutionäre 1. Mai-Demonstration» waren 2000 Beamte eingeteilt.

Im Villenviertel Grunewald hatten am Nachmittag mehrere Tausend Menschen teils verkleidet gegen hohe Mieten und Verdrängung demonstriert. In Berlin schlägt die Debatte um fehlende Wohnungen und steigende Mieten hohe Wellen. Es gibt ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen. «Kapitalisten enteignen» und «Voll ungerecht» war dann auch auf Transparenten zu lesen. Die Stimmung bei der als satirische Aktion angekündigten Demonstration war ausgelassen und friedlich.

Der Feiertag hatte mit einer großen Demonstration der Gewerkschaften mit mehr als zehntausend Teilnehmern in Mitte begonnen. Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am 1. Mai für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne.

Andere feierten auf Straßenfesten oder in Parks bei sonnigem Wetter den freien Tag. Im Stadtteil Kreuzberg zog das traditionelle «Myfest» wieder Zehntausende an. Viele Straßen rings um das Kottbusser Tor und den Görlitzer Park waren überfüllt.

Bei dem Straßenfest sollte es in diesem Jahr weniger Bühnen und Imbissstände geben, um die ausufernde Veranstaltung zu begrenzen. Dennoch war es so voll wie in den Vorjahren. In einer Umfrage hatten sich viele Bewohner im Stadtteil Kreuzberg über Müll, Unrat, Gestank und Lärm beschwert.