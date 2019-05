Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Zwei Autos in Neukölln ausgebrannt

Erneut sind in Berlin-Neukölln zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die beiden geparkten Wagen hätten in der Thomasstraße am späten Dienstagabend Feuer gefangen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Beide Autos seien komplett zerstört worden. Ein daneben stehender Transporter wurde den Angaben zufolge leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

© dpa