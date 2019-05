AfD-Politiker: Schnellstrecke Kopenhagen-Schwerin-Berlin

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Holm erhofft sich vom geplanten Fehmarnbelttunnel eine bessere Bahnanbindung für Schwerin. Die Deutsche Bahn sieht dafür jedoch laut Bundesverkehrsministerium keine wirtschaftliche Grundlage.

Auch wenn der «Deutschlandtakt» erst ab 2030 gelten solle, so würden jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die Weichen gestellt. Holm forderte die Landesregierung auf, sich für die Aufnahme der Strecke in die Bahn-Planungen und damit auch die bessere Anbindung des ländlichen Umlands an Fernstrecken einzusetzen. Erst seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 halten ICE-Züge auch wieder in Schwerin.