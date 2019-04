Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Vorbereitung auf 1. Mai: Demonstration und Feiern am Vortag

Bleibt der 1. Mai friedlich? Diese Frage beschäftigt seit Jahren vor dem Feiertag Politik und Polizei. Einen ersten Vorgeschmack gibt schon die Walpurgisnacht.

© dpa

Berlin (dpa/bb) - Berlin stimmt sich schon an diesem Dienstag auf den 1. Mai am Mittwoch ein. Bereits am Dienstagnachmittag ziehen linke Gruppen wie üblich durch den Stadtteil Wedding, um gegen hohe Mieten zu protestieren. Die Demonstration mit dem Titel «Hände weg vom Wedding» beginnt um 17.00 Uhr am Leopoldplatz und läuft durch die Gegend rund um die Müllerstraße. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vertreten, geht aber von einem eher friedlichen Verlauf aus.

Am Dienstagabend wollen Tausende Menschen im Mauerpark in Prenzlauer Berg sowie in anderen Parks in Kreuzberg und Friedrichshain feiern. Gleichzeitig wollen sich Linksautonome an der Ecke Rigaer Straße und Liebigstraße, dem sogenannten Dorfplatz der Szene vor den ehemals besetzten Häusern, zur Walpurgisnacht treffen. Bei früheren Walpurgisnachtfeiern in der Gegend kam es immer mal wieder zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Polizisten.

Der Feiertag am Mittwoch beginnt mit der großen Demonstration der Gewerkschaften. Tausende Menschen laufen oder fahren mit Rädern, Rollschuhen oder Motorrädern am Vormittag vom Hackeschen Markt zum Brandenburger Tor.

Mittags gibt es eine satirische Demonstration linker Gruppen im Villenviertel Grunewald. Der Protest richtet sich gegen hohe Mieten und das Geschäft mit Wohnungen.

Am Nachmittag beginnt das großen Straßenfest in Kreuzberg mit Zehntausenden überwiegend jungen feiernden Menschen. 1600 Polizisten sollen für einen friedlichen Ablauf sorgen. Die Polizei richtet zwei Sperrkreise für den Autoverkehr ein, auch als Schutz gegen Terroranschläge. Daher werden auf Zufahrtsstraßen und Brücken auch wieder große, mit Wasser gefüllte Kunststoffwürfel als Blockaden aufgestellt.

Am Abend um 18.00 Uhr wollen linksextreme und linksautonome Gruppen mit der üblichen Demonstration «Revolutionärer 1. Mai» durch Friedrichshain ziehen. Ob die nicht angemeldete Demonstration auch an den früher besetzten und jetzt noch umkämpften Häuser in der Rigaer Straße vorbei laufen darf, will die Polizei nach eigener Aussage erst am gleichen Abend entscheiden - abhängig von der Teilnehmerzahl.

In ganz Berlin sind es an dem Tag knapp 5500 Polizisten, von denen ein Teil aus mehreren anderen Bundesländern und von der Bundespolizei kommt. 2000 Polizisten sollen allein in Friedrichshain im Einsatz sein, um Gewaltausbrüche wie früher in Kreuzberg zu verhindern.

Nach der abendlichen Demonstration mit teilweise mehr als 10 000 Teilnehmern hatte es früher regelmäßig Straßenschlachten zwischen Randalierern und der Polizei gegeben. In den vergangenen Jahren beruhigte sich die Lage zunehmend.