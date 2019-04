Aktion zum Artensterben: Klimaaktivisten stellen sich tot

Klimaaktivisten wollen am Samstag mit einer Protestaktion auf dem Gendarmenmarkt in Mitte auf den Klimawandel aufmerksam machen. Um die symbolische Uhrzeit fünf nach zwölf wollen sich die Anhänger der Bewegung Extinction Rebellion auf den Boden legen, um auf das Artensterben durch die Klimakrise hinzuweisen, wie eine Sprecherin ankündigte. Nach der Aktion wollen die Demonstrierenden nach Angaben des Veranstalters gemeinsam tanzen und das Leben und die Rebellion feiern. Die Kundgebung ist bei der Polizei mit 100 Teilnehmern angemeldet.

Die internationale Bewegung Extinction Rebellion - zu Deutsch «Rebellion gegen das Aussterben» - will am Samstag in elf deutschen Städten gegen den Klimawandel protestieren. Mitte April blockierten die Klimaschützer in Berlin für mehrere Stunden die Oberbaum-Brücke. Auch in Australien, Kanada, Frankreich und Dänemark sind nach Angaben der Sprecherin Aktionen für Samstag geplant.