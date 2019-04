Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Wahllokal-Suche im Internet für Berliner

Berliner können vor der Europawahl ihr nächstgelegenes Wahllokal im Internet finden. Auf einer Seite der Landeswahlleiterin muss dazu die eigene Anschrift angegeben werden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Anschließend soll die Seite neben der Anschrift des nächstgelegenen Wahllokals auch über barrierefreie Zugänge informieren. In der schriftlichen Wahlbenachrichtigung soll die Anschrift der Wahllokale ebenfalls stehen. Am 26. Mai findet die Europawahl statt.