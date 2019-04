Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Steinmeier eröffnet Digitalkonferenz re:publica

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt zur diesjährigen re:publica in Berlin. Er werde die Digitalkonferenz am 6. Mai eröffnen, erklärten die Veranstalter am Mittwoch. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist Nachhaltigkeit. Die Veränderungen durch den Klimawandel für die globale Gesellschaft seien so essenziell dass sie nicht ignoriert werden könnten, sagte re:publica-Mitorganisator Markus Beckedahl.

Johan Rockström, Direktor des Potsdamer Institute for Climate Impact Research, wird ebenso in der Berliner Station auf der Bühne stehen, wie Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Ein Highlight zum Abschluss der dreitägigen Konferenz ist der Auftritt von Astronaut Alexander Gerst.

Als weitere Sprecher wurden EU-Kommissarin Margrethe Vestager, die afrikanische Forscherin Nanjira Sambuli, Taiwans Digitalministerin Audrey Tang oder Künstler Wolfgang Tillmans angekündigt. Insgesamt umfassen die re:publica und die begleitende Media Convention Berlin (MCB) Hunderte Programmpunkte. Die MCB weise mit dem diesjährigen Motto «Playing for Keeps: Jetzt wirds ernst!» auf die «enormen wirtschaftlichen, regulatorischen und gesellschaftlichen Veränderungen» im Zuge der Digitalisierung hin, hieß es.

Ein Novum in diesem Jahr ist die die Jugendkonferenz Tincon, die erstmals im Rahmen der re:publica stattfindet. Dort werden unter anderem «Fridays for Future»-Aktivistin Luisa Neubauer und Autorin Sophie Passmann erwartet. Außerdem stellt sich Familienministerin Franziska Giffey (SPD) den Fragen der Jugendlichen.