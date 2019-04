Berliner Bezirke suchen noch Wahlhelfer für Europawahl

Rund vier Wochen vor der Europawahl am 26. Mai werden in Berlin noch rund 2000 Wahlhelfer gesucht. Bislang habe keiner der zwölf Bezirke gemeldet, dass der Bedarf vollständig gedeckt sei, teilte die Landeswahlleitung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und die deutsche oder die Staatsbürgerschaft eines anderen EU-Staates besitzen. Besonderes Fachwissen ist nicht erforderlich. In den Wochen bis zur Wahl bieten die Bezirksämter ein- oder zweistündige Schulungen an. In den Wahllokalen sorgen die Helfer für einen ordnungsgemäßen Ablauf und zählen nach Schließung um 18.00 Uhr die Stimmen aus.