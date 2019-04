Gewerkschaft Strafvollzug: Personal und Wertschätzung nötig

Jeden Tag haben sie mit Straftätern zu tun - Bedienstete im Gefängnis. Sie bewachen nicht nur, sondern wollen auch bei der Resozialisierung helfen. Doch in Berlin sind viele Mitarbeiter nach Ansicht der Gewerkschaft am Limit.

Berlin (dpa/bb) - Der Hauptstadt laufen nach Einschätzung der Gewerkschaft Strafvollzug neu ausgebildete Mitarbeiter für die Gefängnisse weg. Ein Teil gehe sofort nach der Ausbildung in andere Bundesländer oder zum Bund, weil dort besser bezahlt werde, sagte der Landesvorsitzende Thomas Goiny der Deutschen Presse-Agentur. Allein in diesem Jahr seien schon zwölf neue Bedienstete abgewandert. «Es gibt einen regelrechten Kampf um das Personal.» Geboten werde demnach mehr Geld schon zum Einstieg - bei einer niedrigeren Besoldungsstufe. Das sei etwa in Brandenburg oder beim Zoll so.