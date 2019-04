Trotz Waldbrandgefahr: Osterfeuer in Berlin erlaubt

Von Amtswegen sei bislang kein Osterfeuer untersagt, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz am Donnerstagnachmittag (18. April 2019). Beispielsweise veranstalteten Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr in Gatow und Frohnau größere Osterfeuer und sicherten diese auch ab. In Brandenburg wurden wegen der hohen Waldbrandgefahr viele Osterfeuer abgesagt