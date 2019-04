Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Evers soll CDU-Generalsekretär in Berlin bleiben

Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers soll auch unter dem designierten neuen Parteichef Kai Wegner im Amt bleiben. Er werde Evers beim Parteitag am 18. Mai für den Posten vorschlagen, kündigte Wegner am Freitag an. «Ich habe mit Stefan Evers in der Vergangenheit gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und bin sicher, dass das auch in Zukunft so sein wird», betonte Wegner. In intensiven Gesprächen seien beide zu dem Schluss gekommen, dass sie die Hauptstadt-CDU gemeinsam voranbringen und auch wieder zusammenführen könnten.

Vor gut drei Wochen war bekannt geworden, dass Wegner die seit Dezember 2016 amtierende CDU-Vorsitzende Monika Grütters an der Parteispitze ablösen will. Grütters hatte wenig später erklärt, dass sie aus Parteiräson auf eine Kampfkandidatur verzichtet und beim Parteitag nicht noch einmal kandidieren wird. Evers war 2016 auf Wunsch von Grütters zum Generalsekretär gewählt worden - allerdings seinerzeit erst im zweiten Wahlgang.