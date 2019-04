Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Historische Bauhaus-Aufnahmen neben neuer Fotografie

Historische Fotografien von László Moholy-Nagy neben zeitgenössischen Aufnahmen von Thomas Ruff, Bilder von Man Ray in Bezug zu Fotos von Wolfgang Tillmans - das Berliner Museum für Fotografie setzt mit der Ausstellung «Bauhaus und die Fotografie. Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst» (11.4.-25.8.) die historische Designschule in Bezug zu aktuellen fotografischen Positionen. Dafür haben die Ausstellungsmacher um Moritz Wullen, Direktor der Kunstbibliothek Berlin, auch Teile einer historischen Ausstellung rekonstruiert.

Moholy-Nagy war von 1929 an mit der Werksbundausstellung «Film und Foto» in Stuttgart, Berlin und Zürich der Frage der typographischen Entwicklung nachgegangen. Mit Originalaufnahmen aus dem Bestand der Kunstbibliothek sind Arbeiten und Teile der Ausstellung nun wieder präsent. Zudem kann über eine virtuelle Rekonstruktion die Szenerie der historischen Ausstellung mit mehr als 300 Arbeiten nachvollzogen werden.

Die Berliner Ausstellung war in Teilen zuvor im NRW-Forum Düsseldorf zu sehen und soll im Anschluss vom 29. September an in der Kunsthalle Darmstadt präsentiert werden.