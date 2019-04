Neue Berliner Bildungs-Staatssekretärin ernannt

Schon wieder gibt es einen Wechsel bei den Berliner Staatssekretären. Details zu den Hintergründen bleiben im Unklaren.

Berlin (dpa/bb) - Die bisherige Pressesprecherin von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), Beate Stoffers, ist neue Staatssekretärin für Bildung geworden. Der Senat ernannte am Dienstag die 51-Jährige mit Wirkung zum Mittwoch (10. April) in diese Position, wie Scheeres nach der Sitzung sagte. Stoffers sei eine «sehr qualifizierte Frau». «Sie kennt meine politische Linie», ergänzte die SPD-Politikerin. Zudem habe Stoffers ein «wahnsinniges Detailwissen», so dass ein nahtloser Übergang möglich sei. Der Wechsel kam überraschend.