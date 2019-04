Besucheranstieg in Museen der Preußenstiftung

Die Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben im vergangenen Jahr einen Besucherzuwachs verzeichnen können. Die 16 Sammlungen an 19 Standorten lockten insgesamt 3,793 Millionen Interessierte. 2017 lag die Zahl bei 3,525 Millionen.

«Uns fehlen etwa eine Million Besucher durch geschlossene Häuser», sagte Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen am Dienstag in Berlin. Pergamonmuseum und Neue Nationalgalerie werden derzeit umfassend saniert.

Stiftungspräsident Hermann Parzinger kündigte für Museen und Bibliotheken mehr Service an, um die Häuser besucherfreundlicher zu machen. So sollen in einigen Einrichtungen Gebühren abgeschafft und Öffnungszeiten verlängert werden.