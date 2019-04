Berlin und Buenos Aires setzen auf kulturelle Zusammenarbeit

Zum 25. Jubiläum der Partnerschaft zwischen Berlin und Buenos Aires haben beide Großstädte den Wunsch nach kultureller Zusammenarbeit bekräftigt. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte am Montagabend (Ortszeit) in der argentinischen Hauptstadt, die Freiheit der Kultur sei wichtig für die Entwicklung der Metropolen und das Zusammenleben. Der Kulturminister von Buenos Aires, Enrique Avogadro, sagte, die Partnerschaft der beiden Städte basiere auf freier Kultur, Vergangenheitserinnerung und Anerkennung der Diversität.

Müller war bei der Einweihung eines gemeinsames Werks der Berliner Urban-Art-Künstler Die Dixons, Boogie und Size Two sowie der Argentinierin Fio Silva dabei. Auf der Wandmalerei an der Front des Kulturzentrums Carlos Gardel gesellt sich unter dem Motto «#FreiheitBerlin goes Buenos Aires» ein Berliner Bär zu argentinischen Vögeln.

Müller sagte, man erlebe wenige Wochen vor den europäischen Wahlen in vielen Ländern, dass es rechte wie linke populistische Kräfte gebe, die Freiheit in der Medienlandschaft, die Freiheit in der Wissenschaft, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau infrage stellten. Der Regierende Bürgermeister besuchte am Montag in Buenos Aires auch das jüdische Forschungsinstitut IWO, dessen Archive der jüdischen Emigration aus der NS-Zeit 1994 durch einen Bombenanschlag gegen das jüdische Gemeindehaus AMIA schwer beschädigt worden waren. Damals wurden 85 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt.