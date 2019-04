FDP rechnet mit «Chaos» in Behörden wegen IT-Umstellung

Die FDP rechnet mit «Chaos» in Berliner Behörden wegen der nötigen Umstellung auf das Betriebssystem Windows 10. Es sei praktisch nicht mehr umsetzbar, alle knapp 78 000 Rechner bis zur selbstgesetzten Frist am 30. November dieses Jahres umzustellen, sagte der FDP-Politiker Bernd Schlömer dem «Tagesspiegel» (Montag). Hintergrund ist das Auslaufen des Supports für das ältere Betriebssystem Windows 7 zum Jahresanfang 2020.

Der Windows-Hersteller Microsoft führt nach eigenen Angaben ab 14. Januar 2020 keine regelmäßigen kostenlosen Updates mehr durch, was zu einer Gefahr für die Datensicherheit werden kann. Problem dabei: In der Berliner Verwaltung auf Landes- und Bezirksebene sind nach Angaben der Innenverwaltung erst 2,6 Prozent der 77 731 Rechner auf Windows 10 umgestellt - konkret 2022. Das geht aus der Antwort von IT-Staatssekretärin Sabine Smentek auf eine parlamentarische Anfrage Schlömers hervor. Alle Behörden arbeiteten an einer fristgerechten Umsetzung der Umstellung, versicherte Smentek.