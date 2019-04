Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Solarenergie auf Dächern: Grünen-Landesparteitag debattiert

Die Sonne als Energielieferant für Berlin: Die Grünen beschäftigen sich heute auf einem Landesparteitag mit der Energiewende. Es liegt ein Leitantrag des Landesvorstands vor, wonach Solarenergie bei Neubauten verbindlich sein soll. Die Delegierten treffen sich auch, um über selbstbestimmtes Leben in der Hauptstadt zu sprechen. Es geht in einem entsprechenden Antrag um Wege gegen Diskriminierung. Vorgeschlagen wird etwa eine unabhängige Beschwerdestelle, die beim Polizeibeauftragten des Landes angesiedelt sein könnte und an die sich Bürger im Falle von Diskriminierung wenden können.

