Schlappe für Senat bei Gasnetz-Verstaatlichung

Bei der Verstaatlichung des Berliner Gasnetzes hat der Senat eine weitere Schlappe erlitten. Das Kammergericht wies am Donnerstag die Berufung gegen ein Urteil aus dem Jahr 2014 zurück. Darin untersagte das Gericht, die Gaskonzession an das landeseigene Unternehmen Berlin Energie zu vergeben.

Die einst städtische und in den 90er Jahren privatisierte Gasag verkauft Gas und Strom und betreibt Gasnetze in Berlin und Brandenburg. Das Land Berlin möchte das Gasnetz wieder verstaatlichen und die Konzession an Berlin Energie vergeben. Die Gerichte haben Zweifel an der Bieterfähigkeit von Berlin Energie, weil es kein eigenständiger Betrieb sei.