Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Kolonialismus-Aufarbeitung ist auch Aufgabe der Gesellschaft

Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ist aus Sicht des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. «Es kann kein Zweifel sein, dass Kolonialgeschichte eine Geschichte von ungleicher Macht, Repression Ausbeutung und Rassismus war und ist», sagte Parzinger am Mittwoch in Berlin während einer Anhörung des Kulturausschusses des Bundestages. «Da gibt es doch nichts zu beschönigen.» Diese Geschichte betreffe «auch die Museen, aber nicht nur». Dies sei eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, «gerade einer Gesellschaft wie heute in Deutschland, die von Zuwanderung geprägt ist».

© dpa