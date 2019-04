Fast 400 Asylbewerber verließen Brandenburg freiwillig

Asylbewerber, die freiwillig in ihre Heimat zurückgehen, erhalten Starthilfe vom Staat. Der Fall eines straffälligen Syrers aus Brandenburg, der laut Landesregierung freiwillig zurückkehrte, ist umstritten.

Potsdam (dpa/bb) - Seit Anfang 2018 sind insgesamt 414 Asylbewerber freiwillig aus Brandenburg in ihr Heimatland zurückgekehrt. Dies teilte das Brandenburger Innenministerium am Montag in Potsdam auf Nachfrage mit. Demnach seien im vergangenen Jahr 387 und in diesem Jahr 27 Menschen freiwillig ausgereist. Abgeschoben wurden im vergangenen Jahr insgesamt 273 Asylbewerber, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht.