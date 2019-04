Senatorin Kolat und Verbände unterzeichnen Pflegepakt

Der Berliner Senat will sich mit dem «Berliner Pakt für die Pflege» gemeinsam mit Verbänden und Organisationen für Verbesserungen im Pflegesektor einsetzen.

Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) und Vertreter aus dem Pflegebereich unterzeichneten dazu den «Berliner Pakt für die Pflege», wie die Senatsverwaltung am Montag (1. April 2019) mitteilte. In dem Papier bekunden die Unterzeichner ihren Willen, sich für bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildungsplätze einsetzen zu wollen. Hintergrund der Einigung ist der Fachkräftemangel in der Branche. Bis zum Jahr 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Berlin nach Schätzungen von derzeit 116.000 auf 170.000 Menschen steigen.