Knapp 150 Gerichtssäle haben jetzt WLAN

In den Berliner Gerichten sind jetzt knapp 150 Säle mit W-Lan ausgestattet. Hinzu kommen knapp 90 Hotspots in Anwaltszimmern, Bibliotheken und Aufenthaltsbereichen, wie die Senatsverwaltung für Justiz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

In zwei Gerichten gebe es noch Restarbeiten an der bereits eingebauten Technik. An vier Amtsgerichten wurde die Installation zurückgestellt, sollte aber noch in diesem Jahr beginnen. Die Kosten des gesamten Projekts trage die Senatskanzlei. Zur Höhe wurde trotz Nachfrage keine Angaben gemacht.