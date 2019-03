Neues Abschiebegesetz: Mehrere Tausend Menschen bei Demo

Im April möchte Innenminister Horst Seehofer sein neues Abschiebegesetz vorstellen. In Berlin zeigen Tausende Menschen, was sie von den Plänen halten.

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin friedlich gegen das geplante sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz von Innenminister Horst Seehofer (CSU) protestiert. Unter dem Motto «#SeehoferWegbassen» forderten die Demonstranten am Samstag in der Berliner Innenstadt «sichere Häfen» und «solidarische Städte». Begleitet wurden sie dabei von Lautsprecherwagen mit wummernden Bässen. Auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) war auf der Demo zu sehen.